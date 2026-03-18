Romano minorenne fermato mentre impugna un’ascia in pieno giorno | scatta la denuncia e il sequestro dell’arma

Un minorenne di Romano di Lombardia è stato fermato nel centro cittadino mentre impugnava un’ascia lunga 45 centimetri. Gli agenti del Distretto di polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale lo hanno bloccato prima che potesse mettere in pericolo passanti e residenti. Dopo il fermo, è stata avviata una denuncia e sequestrata l’arma.

Romano di Lombardia. Si aggirava per il centro cittadino impugnando un’ ascia di 45 centimetri quando è stato fermato dagli agenti del Distretto di polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale, che lo ha bloccato prima che potesse creare pericolo per passanti e residenti. L’intervento è scattato intorno alle 13.40 di domenica 15 marzo, quando una pattuglia automontata, impegnata in un servizio perlustrativo, ha notato il giovane con l’arma in mano. Considerata la pericolosità dell’oggetto, gli agenti sono intervenuti immediatamente, procedendo al sequestro. Per il giovane è scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in luogo pubblico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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