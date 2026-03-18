Roma un chilo di shaboo nello zaino | arrestato a Fidene-Serpentara

A Fidene-Serpentara, quartiere della periferia nord-est di Roma, un uomo di 40 anni di origini cinesi è stato arrestato con un chilo di shaboo nello zaino. L’intervento, condotto dopo una ricognizione sul territorio, ha portato alla cattura del sospetto che trasportava la sostanza stupefacente. L’operazione si è conclusa con il fermo, senza altri dettagli disponibili al momento.

Roma, 18 marzo 2026 – Sono partiti da una ricognizione dinamica sul territorio della periferia nord-est della Capitale, per poi “planare” nel quartiere di Fidene Serpentara, con un intervento mirato conclusosi con l’arresto di un quarantenne di origini cinesi. Sono stati ancora una volta i Falchi della polizia di Stato, la longa manus della Squadra Mobile capitolina, a stanare dal mercato 1 kg di shaboo, potente metanfetamina sintetica in un quantitativo ritenuto idoneo ad alimentare un significativo circuito di spaccio. Gli investigatori della VI sezione sono intervenuti in via Renato Fucini, dove la loro attenzione è stata attirata da un uomo che, mentre conversava al telefono, si moveva con atteggiamento nervoso, scrutando ripetutamente l’area circostante come se fosse in attesa o in allerta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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