A Fidene Serpentara, quartiere nella periferia nord-est di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 40 anni di origini cinesi dopo averlo trovato in possesso di un chilogrammo di shaboo, una sostanza stupefacente di potente effetto. L’arresto è stato effettuato dagli agenti durante un intervento di controllo nella zona. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato accompagnato in commissariato.

E’ stato trovato in possesso di un chilogrammo di shaboo, una potente metanfetamina sintetica: per questo motivo, un uomo di 40 anni di origini cinesi è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato nel quartiere Fidene Serpentara, situato nella periferia nord-est di Roma. Gli investigatori della VI sezione sono intervenuti in via Renato Fucini, dove la loro attenzione è stata attirata da un individuo che, mentre conversava al telefono, mostrava un atteggiamento nervoso, scrutando ripetutamente l’area circostante come se fosse in attesa o in allerta. Intervento della Polizia e Scoperta della Sostanza. Il suo stato di agitazione si è accentuato nel momento in cui gli agenti hanno deciso di intervenire, qualificandosi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: trovato in possesso di un chilo di shaboo, arrestato 40enne a Fidene Serpentara

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