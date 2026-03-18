Roma incidente sull' Ardeatina | muore un 43enne

Questa mattina a Roma, in via Ardeatina, un autocarro Opel e una moto Yamaha sono entrati in collisione all’altezza di via delle Cornacchiole. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 43 anni, che ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente mortale questa mattina a Roma, in via Ardeatina, all’altezza di via delle Cornacchiole, dove un autocarro Opel si è scontrato con una moto Yamaha. A perdere la vita il centauro, un italiano di 43 anni che, a quanto si apprende, sarebbe un militare. Alla guida dell’autocarro c’era un uomo, un 63enne italiano, che è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto le pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia locale di Roma Capitale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, incidente sull'Ardeatina: muore un 43enne Articoli correlati Roma, scontro tra autocarro e moto in via Ardeatina: muore un 43enne(Adnkronos) – Incidente tra un autocarro Opel e una moto Yamaha oggi in via Ardeatina a Roma, all’altezza dell'incrocio con via delle Cornacchiole. Leggi anche: Roma: scontro tra camion e moto sull’Ardeatina, morto centauro 43enne Roma, incidente sull'Ardeatina: muore un 43enne Altri aggiornamenti su Roma incidente sull'Ardeatina muore un... Temi più discussi: Roma, scontro tra autocarro e moto in via Ardeatina: muore un 43enne; Traffico Roma del 12-03-2026 ore 18:30; Traffico Roma del 16-03-2026 ore 19 | 30; Traffico Roma del 16-03-2026 ore 16 | 30. Roma, schianto tra moto e autocarro in via Ardeatina: muore un uomo di 43 anni, indagini in corso sulla dinamicaRoma, incidente mortale in via Ardeatina: un motociclista di 43 anni è morto dopo lo scontro con un autocarro. Indaga la Polizia Locale ... affaritaliani.it Incidente via Ardeatina: si scontrano furgone e moto, morto 43enneIncidente mortale a Roma questa mattina. Un uomo di 43 anni è deceduto dopo che la moto che stava guidando si è scontrata con un furgone condotto da un uomo di 63 anni. La tragedia stradale sulla via ... romatoday.it Schianto tra moto e furgone in via Ardeatina a Roma: morto un uomo di 43 anni - facebook.com facebook Roma, le incredibili 24 ore di El Eynaoui: dalla pistola alla gola a campione d'Africa x.com