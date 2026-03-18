Roma | case dei calciatori prese di mira il nuovo fronte

Nella notte di mercoledì 18 marzo 2026, a Roma, l’abitazione del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui è stata presa di mira dai ladri. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di attacchi contro le case dei calciatori nella città. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili.

La notte di mercoledì 18 marzo 2026 ha un nuovo colpo a segno contro la sicurezza personale dei calciatori nella Capitale, con l’abitazione del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui presa di mira dai ladri. Questo evento non è isolato ma si inserisce in una serie di reati che hanno colpito diverse figure dello sport romano negli ultimi anni, da Zaccagni a Smalling. I fatti confermano che le dimore degli atleti sono diventate bersagli privilegiati per crimini contro il patrimonio, spesso sfruttando l’assenza dei proprietari durante le partite o i viaggi. Le statistiche interne al settore sportivo rivelano una frequenza preoccupante di intrusioni domestiche e rapine a mano armata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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