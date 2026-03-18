A Roma è stata cancellata l’esibizione della ballerina russa Svetlana Zakharova, étoile del Teatro Bolshoi di Mosca. La decisione è stata presa per evitare possibili strumentalizzazioni legate alla sua presenza. L’annuncio è arrivato da parte degli organizzatori, che hanno precisato di aver evitato rischi di interpretazioni politiche o di controversie pubbliche.

L’esibizione a Roma della ballerina Svetlana Zakharova, étoile del Teatro Bolshoi di Mosca, è stata cancellata. Lo hanno deciso gli organizzatori dell’evento che avrebbe dovuto ospitarla, dopo che il suo invito ha suscitato alcune proteste. L’artista, si legge in una nota dell’organizzazione, “era stata invitata a partecipare con l’idea, profondamente radicata, che l’arte sia un mezzo per unire senza ridurre gli artisti alla loro nazionalità e che la danza sia uno dei ponti che permettono incontri nel segno della pace”. Tuttavia, prosegue il comunicato, “negli ultimi giorni l’organizzazione ha ricevuto comunicazioni istituzionali e messaggi sentiti e dolorosi, che hanno richiamato la responsabilità simbolica delle istituzioni culturali nel contesto attuale”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Roma, cancellato l’invito alla ballerina russa Svetlana Zakharova: “Rischio strumentalizzazioni”

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