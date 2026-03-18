Roma e Bologna si preparano a sfidarsi all’Olimpico per decidere chi accederà ai quarti di finale dell’Euroderby. La sfida si basa sul risultato di 1-1 ottenuto nell’andata, e il match di ritorno rappresenta l’ultima occasione per entrambe le squadre di passare il turno. La partita si gioca in un’atmosfera tesa, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo minuto.

Dopo il pareggio dell'andata al Dall'Ara, Roma e Bologna si giocano l'accesso ai quarti di finale nella sfida di ritorno all'Olimpico. Derby tutto italiano dunque che si preannuncia tesissimo, visto che spingersi più in là possibile in Europa League è obiettivo primario di entrambe le squadre. Scopriamo pronostico e quote di Roma-Bologna, in programma giovedì 19 marzo alle 21. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! La Roma in campionato fatica: le due sconfitte contro Genoa e Como (entrambe segnate da polemiche arbitrali) hanno fatto scivolare i giallorossi al sesto posto in classifica, scavalcati da Como e Juve nella lotta per un posto Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Bologna, si decide tutto all'Olimpico: il pronostico dell'Euroderby

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