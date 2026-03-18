A Ardea, un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Anzio e dalla stazione di Marina Tor San Lorenzo. Durante un controllo, i militari hanno trovato l’uomo con evidenti segni di crack in auto e in casa. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato.

Un giovane di 27 anni, domiciliato ad Ardea, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, insieme ai militari della stazione di Marina Tor San Lorenzo. L’accusa nei suoi confronti è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a seguito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga nella località di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Arresto e perquisizione. Durante l’attività di controllo, i carabinieri hanno fermato il 27enne mentre si trovava a bordo della propria auto, in compagnia di un altro uomo. A seguito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti 3 grammi di crack, suddivisi in tre involucri, che l’indagato aveva occultato nella tasca dei pantaloni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: aveva crack in auto e in casa, arrestato 27enne ad Ardea

Articoli correlati

Ardea. Tre grammi di crack in auto e 86 a casa. 27enne del luogo arrestato dai CarabinieriL’operazione si inserisce nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nella località di...

Roma: droga in auto e in casa, arrestata 25enne e denunciato 31enne ad ArdeaUn’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo ha portato all’arresto in flagranza di reato di una giovane donna di...

Aggiornamenti e notizie su Roma aveva crack in auto e in casa...

Discussioni sull' argomento San Basilio, cocaina e crack tra i sedili delle auto a noleggio; La denuncia del cappellano del carcere minorile di Casal del Marmo:Agenti filmati con la cocaina; Dieci anni di Crack Musica; Non si può prendere sul serio ‘Crack musica II’ di Tony Effe e Side Baby.

Roma, dal crack alla marijuana: i carabinieri in campo contro lo spaccio di droga. Scattano otto arrestiI Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma – dipartimento Criminalità diffusa e grave – hanno arrestato, nel corso ... affaritaliani.it

Nelle scorse settimane Cristiano Giuntoli è stato accostato alla Roma. Nonostante l'ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini, ad oggi non c'è nessuna trattativa. Si tratterebbe solamente di un'idea, di un gradimento. Inoltre il rapporto tra l'attuale ds Massara e l - facebook.com facebook

Lascio Roma oggi dopo sei anni con @UNHCRItalia Grata per l’opportunità di servire nel mio Paese e per uno straordinario team che ha reso questo percorso così significativo. Il lavoro continuerà in ottime mani. Orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insiem x.com