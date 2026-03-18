Roma | aveva crack in auto e in casa arrestato 27enne ad Ardea

Da romadailynews.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ardea, un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Anzio e dalla stazione di Marina Tor San Lorenzo. Durante un controllo, i militari hanno trovato l’uomo con evidenti segni di crack in auto e in casa. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato.

Un giovane di 27 anni, domiciliato ad Ardea, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, insieme ai militari della stazione di Marina Tor San Lorenzo. L’accusa nei suoi confronti è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a seguito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga nella località di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Arresto e perquisizione. Durante l’attività di controllo, i carabinieri hanno fermato il 27enne mentre si trovava a bordo della propria auto, in compagnia di un altro uomo. A seguito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti 3 grammi di crack, suddivisi in tre involucri, che l’indagato aveva occultato nella tasca dei pantaloni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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