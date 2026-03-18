Roma 7 kg di cocaina a casa e i figli a scuola | chi è l' insospettabile finito in manette

A Roma, un uomo è stato arrestato a casa sua con sette chili di cocaina. Gli agenti hanno atteso che portasse i figli a scuola, per evitare che assistessero all’arresto. Il sospettato, descritto come insospettabile, è stato fermato dopo una perquisizione che ha portato al sequestro della droga. L’arresto è stato eseguito senza che i figli assistessero alla scena.

Prima il gesto “premuroso”, poi la scena che non ti aspetti. Gli agenti hanno aspettato che accompagnasse i figli a scuola, per evitare loro “lo shock di vedere il papà portato via”. Ma sapevano bene cosa cercavano. Dentro quell’appartamento – racconta il Messaggero - si nascondevano sette chili di cocaina. Il “Boston George” in questione è un italiano di 44 anni, insospettabile, vita normale, famiglia, routine. O almeno così sembrava. Poi l’indagine, partita da un altro filone sul traffico di droga a Roma, ha acceso i riflettori su Torpignattara. Gli investigatori hanno seguito piste, volti, movimenti sospetti. E soprattutto hanno lavorato “alla vecchia maniera”: appostamenti, osservazioni, pazienza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, 7 kg di cocaina a casa (e i figli a scuola): chi è l'insospettabile finito in manette Articoli correlati Roma: scoperto deposito di oltre un kg di cocaina in casa, arrestato 61enne al QuarticcioloAveva allestito un vero e proprio deposito di cocaina nel suo appartamento al Quarticciolo, a Roma, ma il nascondiglio situato nel soppalco della sua... Colpo alla mala nigeriana. Sequestrati 13 kg di droga in una casa a Pratofontana. Tre persone in manetteDuro colpo inferto dalla polizia di Stato alla criminalità organizzata nigeriana a Reggio. Una raccolta di contenuti su Roma 7 kg di cocaina a casa e i figli a... Temi più discussi: L'auto con 15 chili di cocaina dalla Svizzera fermata prima di arrivare a Milano: arrestato corriere; L'altra Città Bianca: due gruppi per gestire il mercato della droga a Ostuni; Traffico internazionale di droga da 2 milioni di euro: ovulatori carichi verso il Nordest. Arrestate 18 persone; Maxi-sequestro a Settecamini: 50 kg di droga in auto, due arresti. Roma – Corriere della droga fermato all’aeroporto, nello stomaco cento ovuli per oltre un kg di cocaina e hashishIl malvivente, che ha rischiato la vita, è stato accompagnato presso l’ospedale Sant’Eugenio ROMA - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di ... etrurianews.it Roma: scoperto deposito di oltre un kg di cocaina in casa, arrestato 61enne al QuarticcioloAveva allestito un vero e proprio deposito di cocaina nel suo appartamento al Quarticciolo, a Roma, ma il nascondiglio situato nel soppalco della sua abitazione è stato scoperto dagli agenti della ... romadailynews.it Oggi un bellissimo evento della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma e Città metropolitana. Ci siamo confrontati con relatori a favore del sì e del no, davanti a un teatro pieno di studenti di quinto liceo. Ringrazio per l'organizzazione il Presidente della C - facebook.com facebook Lascio Roma oggi dopo sei anni con @UNHCRItalia Grata per l’opportunità di servire nel mio Paese e per uno straordinario team che ha reso questo percorso così significativo. Il lavoro continuerà in ottime mani. Orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insiem x.com