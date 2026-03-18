Rogeno trovata una bomba vicino alla stazione della linea Lecco-Como | è un residuato bellico

A Rogeno, vicino alla stazione della linea Lecco-Como, è stata rinvenuta una bomba. Si tratta di un residuato bellico che è stato trovato nelle vicinanze dell’area ferroviaria. La scoperta è stata comunicata dalle autorità locali, che stanno gestendo l’intervento e la messa in sicurezza del sito. La zona è stata transennata e sono in corso le operazioni di verifica.

Rogeno (Lecco), 18 marzo 2026 – Una bomba è stata trovata vicino alla stazione ferroviaria di Rogeno. Nessun attentato: si tratta di un residuato bellico. Scoperta dell'ordigno. L'allarme è scattato nella mattina di oggi, quando un ordigno è stato trovato in un campo vicino alla stazione ferroviaria di Casletto di Rogeno, lungo la linea Como–Lecco. Si tratta verosimilmente di un colpo di mortaio inesploso, forse risalente alla Seconda guerra mondiale. Come sia finito lì, in un prato a una cinquantina di metri dalla stazione, e perché sia riemerso solo oggi, non si sa. Intervento delle forze dell'ordine. L'area è stata subito delimitata per sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogeno, trovata una bomba vicino alla stazione della linea Lecco-Como: è un residuato bellico Articoli correlati Residuato bellico sulla linea ferroviaria, accertamenti per capire da dove arrivava la bomba ritrovataDa dove veniva la bomba d'aereo da 25 libbre, di fabbricazione inglese e risalente all'ultimo conflitto mondiale, ritrovata martedì mattina lungo la... Controlli negli stabili vicino alla stazione: trovata una carabina rubata nel 2024Controllo anti-accattonaggio effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa, coadiuvata da personale delle unità cinofile della Questura di...