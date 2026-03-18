Le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone sono state interrotte perché Marco Giallini, attore principale, ha subito un grave infortunio. La produzione ha deciso di bloccare tutte le attività sul set fino a nuove disposizioni. La sospensione riguarda tutte le fasi delle riprese e potrebbe durare diversi giorni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del progetto.

Il set della settima stagione di Rocco Schiavone si è fermato bruscamente a causa di un infortunio grave subito da Marco Giallini. L’attore, protagonista indiscusso della serie, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Umberto Parini di Aosta dopo una caduta violenta avvenuta fuori dal suo alloggio. La gamba fratturata ha richiesto un intervento chirurgico immediato, lasciando la produzione in attesa di valutare come procedere con le riprese. La notizia arriva dalla Valle d’Aosta, dove il cast era giunto per girare nuove scene, ma l’imprevisto ha bloccato ogni attività sul campo. Mentre l’equipe medica lavora per stabilizzare il paziente, gli addetti alla produzione devono ora ricalibrare i piani di lavoro in base allo stato di salute dell’interprete principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rocco Schiavone: Giallini infortunato, riprese bloccate

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