Robot ricarica | 120 kW in 40 minuti fine ansia autonomia

Un robot a guida autonoma è stato sviluppato per facilitare la ricarica delle auto elettriche, consentendo di alimentare i veicoli parcheggiati senza l’intervento umano. Il sistema permette di ricaricare la vettura con una potenza di 120 kW in circa 40 minuti, eliminando le preoccupazioni legate all’autonomia. La tecnologia promette di cambiare il modo in cui si effettua il rifornimento di energia alle auto elettriche.

Un robot a guida autonoma sta per rivoluzionare la ricarica delle auto elettriche, portando l’alimentazione direttamente al veicolo parcheggiato. Questa innovazione, già operativa in Cina e destinata all’espansione europea, promette di eliminare l’ansia da autonomia e risolvere i problemi di occupazione degli stalli dedicati. I dispositivi, dotati di sensori Lidar e visione 3D, si sganciano da una base centrale per raggiungere le vetture nei parcheggi multipiano o in strada. Con pacchi batteria che oscillano tra 100 e 215 kWh, questi robot offrono una ricarica rapida in corrente continua con potenze fino a 120 kW. In appena 40-60 minuti, un’auto con il 10% di energia residua torna ai livelli ottimali, gestendo l’intera operazione tramite bracci meccanici in totale autonomia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Contenuti utili per approfondire Robot ricarica

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