«Antigone» è sicuramente la tragedia più tradotta, più adattata, più riscritta al mondo, L'inizio di tale accanimento avvenne, nel secondo dopoguerra, con «Antigone» di Anouilh (1942) e «Antigone» di Brecht, (1948), autori di due riscritture diverse, in chiave esistenziale, la prima, in chiave dichiaratamente, politica, la seconda. Oggi, «Antigone» di Anouilh va in scena al Piccolo Teatro Studio, fino al 22 Marzo, in una versione di Roberto Latini che ha scelto, come protagonista, il personaggio di Antigone, mentre ha affidato a Francesca Mazza quello di Creonte e a Manuela Kustermann quello della nutrice. La scelta non contempla lo scambio dei ruoli, ovvero del maschile e del femminile perché, per Latini, l'una contiene l'altro e viceversa, essendone il riflesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roberto Latini dirige e interpreta la giovane "Antigone" di Anouilh

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