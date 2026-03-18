Scienziati hanno riattivato i cervelli di topi che erano stati sottoposti a congelamento criogenico, dimostrando che la rianimazione di tessuti cerebrali conservati a basse temperature può essere possibile. La ricerca si concentra sulla capacità di ripristinare l'attività cerebrale dopo periodi di conservazione prolungati, aprendo nuove prospettive nel campo della criogenesi. La sperimentazione rappresenta un passo avanti nel settore e accende discussioni sulla fattibilità di tecniche simili per l’essere umano.

Un tema ricorrente nella fantascienza è quello del viaggiatore criogenico, il cui corpo viene congelato in animazione sospesa per poi essere scongelato e risvegliato in un altro decennio o secolo con tutte le capacità mentali e fisiche intatte. Quello che per molto tempo è rimasto confinato nei film come Alien, però, oggi è diventato oggetto di una ricerca scientifica rivoluzionaria condotta in Germania. Un team di ricercatori dell’Università di Erlangen-Norimberga ha dimostrato per la prima volta un metodo per criopreservare e scongelare cervelli di topo mantenendo intatte alcune funzionalità cruciali. Lo studio, pubblicato il 3 marzo su... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Risvegliati dopo il gelo: scienziati rianimano cervelli di topo congelati. La criogenesi non è più fantascienza?

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