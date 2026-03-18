Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, un giovane di 25 anni è stato coinvolto in una rissa in via Grande. Dopo essere stato picchiato, è stato soccorso dai presenti e trasportato in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto per ricostruire quanto accaduto e raccogliere testimonianze. La vicenda ha attirato l’attenzione nel quartiere.

Un giovane di 25 anni è stato soccorso nella notte tra il 15 e il 16 marzo in via Grande, dopo aver subito una rissa. Il ragazzo presentava diversi traumi agli arti inferiori e riferì ai soccorritori di essere stato aggredito da un gruppo di persone. Volontari della Svs e il medico del 118 hanno effettuato i primi controlli sul posto prima del trasferimento in ospedale per le cure necessarie. La risposta dei servizi al territorio. L’intervento rapido ha permesso di gestire l’emergenza sanitaria con efficacia immediata. I volontari della Svs hanno agito in stretta collaborazione con il personale sanitario del 118. Questa sinergia operativa dimostra come la rete locale sappia reagire prontamente alle criticità che emergono nelle strade cittadine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa in via Grande: 25enne picchiato, soccorso e portato

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