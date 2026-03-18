A Milano, ventisette persone sono state denunciate in relazione agli scontri avvenuti il 22 settembre durante un corteo pro-Palestina. I disordini si sono verificati nei pressi della stazione Centrale e sono stati caratterizzati da episodi di violenza che hanno portato a un giro di vite contro i responsabili. La polizia ha intensificato i controlli per contrastare comportamenti violenti e di ribellione.

Sono ventisette le persone complessivamente denunciate in relazione agli scontri del 22 settembre scorso a Milano, quando al termine di un corteo pro-Palestina scoppiarono violenti disordini nei pressi della stazione Centrale. L'identificazione dei responsabili è avvenuta attraverso l'analisi delle immagini acquisite dalla Polizia Scientifica, che ha consentito di attribuire a ciascuno dei manifestanti coinvolti reati definiti "di gravi reati di piazza": tra questi figurano resistenza a pubblico ufficiale aggravata "perché commessa in occasione di manifestazioni", interruzione di servizio pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, lesioni gravi o gravissime a pubblico ufficiale, rapina e lancio e uso di oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Rischio guerriglia e istinto di ribellione”, giro di vite contro i violenti ProPal di Milano

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