Cosa: La commedia teatrale Casalinghi disperati di Cinzia Berni e Guido Polito. Dove e Quando: Teatro Vittoria Colonna di Marino, domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00. Perché: Uno sguardo ironico e moderno sulla condizione maschile post-separazione, tra sopravvivenza domestica e solidarietà virile. L’universo delle relazioni moderne, con le sue complessità e le sue derive spesso tragicomiche, torna protagonista sul palcoscenico del Teatro Vittoria Colonna di Marino. Il prossimo 22 marzo, la cittadina dei Castelli Romani si prepara ad accogliere Casalinghi disperati, una commedia brillante nata dalla penna di Cinzia Berni e Guido Polito, che promette di trascinare il pubblico in un vortice di risate e spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Risate e riflessioni a Marino: arrivano i “Casalinghi disperati”

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