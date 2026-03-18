È iniziata una campagna di pulizia nel centro storico, con interventi mirati a rimuovere lo sporco dalle pareti e dai portoni di alcune vie. In particolare, nelle ultime giornate, si è concentrata l’attività in via della Viola, dove sono stati ripuliti diversi muri e portoni. Le operazioni sono state svolte da squadre incaricate di mantenere l’aspetto della zona.

È partita la campagna di ripulitura dei muri del centro storico che, negli ultimi giorni, ha interessato in maniera particolarmente incisiva l’area di via della Viola. L’intervento si è reso necessario in una zona che in passato è stata protagonista di un importante percorso di riqualificazione, anche grazie all’impegno dell’associazione “Fiorivano le Viole”, con opere artistiche diffuse tra affreschi e installazioni. Negli ultimi tempi, tuttavia, muri, porte e saracinesche sono stati oggetto di imbrattamenti sempre più frequenti e invasivi. Si tratta di scritte e segni che nulla hanno a che vedere con l’arte urbana e che compromettono il decoro dell’area, alterando l’identità del quartiere e mettendo a dura prova la convivenza con i residenti, oltre a snaturare lo spirito originario del processo di rigenerazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ripulite mura e portoni in via della Viola

Articoli correlati

Leggi anche: Viola, l’incubo continua: Sorensen decide, Corvi mura tutto. Ennesimo ko per i gigliati

Leggi anche: 100 giorni alla maturità, i ‘resti’ della festa: campus-discarica un’altra volta. Il sindaco: “Ora ripulite”

Tutto quello che riguarda Ripulite mura

Argomenti discussi: Ripulite mura e portoni in via della Viola.

Via della Viola torna a risplendere: ripulite le mura dagli imbrattamentiVia della Viola torna a splendere. È uno dei vicoli più amati e frequentati dai giovani e, fino a poco tempo fa, presentava i segni di imbrattamenti tra mura, porte e saracinesche. È già operativo da ... corrieredellumbria.it

Ripulite le mura sforzesche. Intervento lampo del ComuneLa nuova amministrazione di Recanati ha avviato interventi di pulizia sulle mura storiche, iniziando dal rione Mercato. Prossimi interventi su altre aree per valorizzare il patrimonio cittadino. Era ... ilrestodelcarlino.it