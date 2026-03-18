La rinite allergica si manifesta più frequentemente al mattino, con sintomi come starnuti e naso chiuso. La cronobiologia evidenzia che nelle prime ore del giorno il corpo è più reattivo, specialmente tra chi segue i ritmi circadiani tipici delle allodole. Questi episodi mattutini sono comuni e si verificano durante le prime ore dopo il risveglio.

Il mattino ha l’oro in bocca. È vero, soprattutto se si è allodole (ma non solo) nei ritmi circadiani è nelle prime ore della giornata che il corpo tende ad essere più in forma, dopo il riposo notturno. Attenzione però. La cronobiologia dice che ci sono anche tempi più o meno privilegiati nelle 24 ore per chi soffre di rinite. Stiamo parlando dell’infiammazione della mucosa nasale in generale, pur se in questo periodo sono le forme allergiche (oltre che le ultime ricadute di raffreddori e virus respiratorio vari) a determinare i sintomi. Così naso che cola, starnuti ripetuti e prurito alle narici sono in agguato prevalentemente prima del pasto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rinite allergica, più comuni la mattina starnuti e naso chiuso, lo dice la cronobiologia

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