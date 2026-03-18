Al Golf di Camuzzago si sono radunati oltre 100 giocatori per il quarto e penultimo appuntamento del torneo The Series organizzato da Golf Television. L’evento si svolge nel contesto dei tradizionali incontri di golf che continuano a coinvolgere numerosi appassionati nella regione della Brianza. La competizione ha visto protagonisti numerosi partecipanti sul campo, offrendo uno spettacolo di sport e abilità.

Non si fermano gli appuntamenti del golf nei diversi club della Brianza. Al Golf di Camuzzago ben oltre 100 giocatori al via del quarto e penultimo appuntamento del The Series by Golf Television. Matteo Rindone ha vinto completando le 9 buche in 39 colpi, tre solamente oltre il par. In prima categoria Claudio Razzini (20) ha superato di misura Agostino Bergomi, in seconda Alessandro Pirola (20) ha avuto la meglio su Roberto Antonelli, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche, mentre in terza Enrico Rivolta (22) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per Rolando Limonta staccato di un solo colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rindone regala spettacolo sul green di Camuzzago

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