Rimini trionfa | la Dole vince la Coppa Italia

Rimini è in festa dopo che la squadra Dole ha vinto la Coppa Italia LNP. La vittoria è stata ottenuta sotto la guida dell’allenatore Sandro Dell’Agnello. La finale si è svolta di recente e ha visto la squadra trionfare, portando a casa un titolo importante. La città si è riempita di entusiasmo in seguito a questo risultato.

La città di Rimini è in subbuglio per una vittoria che segna un traguardo storico per la Dole, squadra che ha appena sollevato la Coppa Italia LNP sotto la guida dell’allenatore Sandro Dell’Agnello. Il successo ottenuto contro la Tezenis Verona e il precedente passaggio in semifinale contro Brindisi hanno permesso al club biancorosso di entrare nell’albo d’oro della manifestazione, un risultato mai raggiunto prima nella giovane storia della Rinascita Basket Rimini. Questa non è solo una semplice celebrazione sportiva, ma il culmine di un percorso iniziato con la finale della Supercoppa disputata a inizio stagione a Ravenna, dove i riminesi avevano già dimostrato valore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini trionfa: la Dole vince la Coppa Italia Articoli correlati Rimini ospita la Coppa Italia: Dole sfida Brindisi perIl palasport Flaminio di Rimini si prepara ad accogliere l’intera nazione nel weekend del 13 marzo 2026, trasformando la città in epicentro del... Leggi anche: Rimini è regina: la Dole travolge Verona e conquista una storica Coppa Italia Tutti gli aggiornamenti su Coppa Italia Temi più discussi: Festa al Flaminio: Dole Rimini vince la Coppa Italia di Serie A2; Coppa Italia LNP 2026 Serie A2. Vince Dole Basket Rimini. Le felicitazioni del presidente Petrucci; Basket - La Dole vince la Coppa Italia, Verona messa sotto al Flaminio per 77 a 58; La Dole Rimini vince la Coppa Italia di serie A2 (ph RBR/Nicola De Luigi). Rimini trionfa in Coppa Italia, Dell'Agnello: «È una vittoria di squadra: ci tenevano davanti ai nostri tifosi»Sandro Dell'Agnello festeggia la vittoria della sua Dole Rimini in Coppa Italia contro Verona. Era una manifestazione fine a se stessa. Il campionato è lontano e lunghissimo. pianetabasket.com La Dole trionfa e festeggia una storica Coppa Italia (77-58)La Dole stravince la finalissima con Verona (77-58) e festeggia il primo trofeo della sua storia, la Coppa Italia di A2. Rimini parte benissimo ... corriereromagna.it Coppa Italia Dilettanti La diretta del big match tra AS Bisceglie VS Boreale Mercoledì 18 marzo dalle 15:00 su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del DTT streaming su www.antennasud.com/streaming/ scarica la nostra APP su https://linktr.ee/a - facebook.com facebook RT @Bonetti: Serie A Round 27 + Coppa Italia Review Pod: –– Pros/Cons of 18 Team Serie A –– Change Coppa Italian Format NOW –– I'm Going… x.com