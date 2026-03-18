Rigenerazione Nuovi uffici entro il 2027

Covivio, uno dei principali operatori immobiliari europei, ha annunciato l'avvio di un progetto di riqualificazione per l'immobile di via Parini 6, situato tra le zone di Repubblica e Turati. L'edificio, di proprietà di Central Sicaf e partecipata al 51% dal Gruppo, sarà rinnovato con l'obiettivo di completare i nuovi uffici entro il 2027.

Covivio, tra i principali operatori immobiliari in Europa, annuncia l’avvio del progetto di riqualificazione dell’immobile di via Parini 6 tra le zone di Repubblica e Turati, di proprietà di Central Sicaf, partecipata al 51% dal Gruppo. "Puntiamo a riportare sul mercato un ambiente di lavoro contemporaneo, capace di rispondere alle nuove esigenze delle aziende e degli occupanti", dichiara Alexei Dal Pastro, ad Italia di Covivio. Il complesso, con una superficie complessiva di 5.600 metri quadri di superficie lorda affittabile, sarà oggetto di una riqualificazione profonda, volta a migliorare efficienza energetica, flessibilità e qualità degli ambienti, valorizzando le caratteristiche architettoniche dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rigenerazione. Nuovi uffici entro il 2027 Articoli correlati Meta accelera: 4 nuovi chip AI entro il 2027Meta ha deciso di accelerare drasticamente la propria strategia sui processori dedicati all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo preciso di... Bmw: oltre 40 nuovi modelli e aggiornamenti entro il 2027Gran parte delle innovazioni per il gruppo Bmw in arrivo nel 2026 ruota intorno all'introduzione della Neue Klasse: un'architettura che porterà al... Una raccolta di contenuti su Rigenerazione Nuovi uffici entro il 2027 Temi più discussi: Rigenerazione. Nuovi uffici entro il 2027; Mipim 2026, Gualtieri mette Roma in vetrina: Burocrazia più snella, regole certe e tante aree ancora da sviluppare; Roma, Circolo degli Artisti parte la rinascita Riapertura in estate; Pontedera, riqualificazione dell’ex Crastan: ruspe in azione alla fabbrica di caffè – Video. Rigenerazione. Nuovi uffici entro il 2027Covivio, tra i principali operatori immobiliari in Europa, annuncia l’avvio del progetto di riqualificazione dell’immobile di via Parini 6 ... ilgiorno.it Milano, nuovi uffici direzionali: entro il 2027 altri 400 mila metri quadri, lo smart working non ferma i fondiI dati dell'ultimo report di Kroll: nel 50% dei casi si tratta di spazi (in periferia) realizzati a fini speculativi, cioè su impulso di fondi di investimento che scommettono su un incremento della do ... milano.corriere.it Oltre la conservazione: la rigenerazione attiva. La “De-extinction Economy” rappresenta l'ultima frontiera delle biotecnologie applicate all'ambiente Leggi l'articolo #DeExtinction - facebook.com facebook Rigenerazione urbana: verso la proroga della scadenza dei progetti #PInQuA da marzo a giugno 2026. La proroga permetterebbe di salvaguardare risorse strategiche e garantire il pieno completamento degli interventi su tutto il territorio nazionale. mit.gov.it/c x.com