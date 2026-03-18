Una nuova somma di 2,2 milioni di euro è stata destinata ai rifugi in provincia, parte di un finanziamento complessivo di quasi 6 milioni destinato al bando Rifugi 2024. La ripartizione vede la maggior parte di questi fondi assegnata alle aree di Valtellina e Valchiavenna, che riceveranno circa un terzo della somma totale. Il contributo mira a sostenere interventi di miglioramento e sviluppo delle strutture alpine.

Valtellina e Valchiavenna pigliatutto: due milioni e duecentomila euro, praticamente un terzo dei quasi 6 milioni che costituiscono il rifinanziamento del bando Rifugi 2024 arriveranno in provincia. L’incremento della dotazione, su proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna Massimo Sertori è stato approvato dalla Giunta regionale e con ben 17 finanziamenti Sondrio – con diversi Comuni, associazioni e sezioni del Club Alpino Italiano destinatari – guida la classifica delle province lombarde interessate. Ecco, nel dettaglio, a chi sono destinati (dove non è indicato il nome del rifugio, è perché è riferito a impresaditta individuale per la quale è specificato soltanto l’ambito comunale di intervento): Valfurva, 110. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rifugi, arriva una dote strategica da 2,2 milioni

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