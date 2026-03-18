La compagna di Tortora ha commentato la vicenda, affermando che Enzo Tortora è morto a causa di errori giudiziari e che è stato vittima di un sistema che favorisce l’unicità delle carriere. Ricorda il giorno dell’arresto, il 17 giugno 1983, quando Tortora dichiarò di sentirsi come se una “bomba al cobalto” gli fosse scoppiata dentro.

«Enzo Tortora è morto di malagiustizia. Quando fu arrestato il 17 giugno 1983 lui disse: “Mi è scoppiata dentro una bomba al cobalto”. E non era altro che quel tumore che poi, a maggio del 1988, l’ha portato via. Non prima, però, di permettergli di portare avanti degli appuntamenti importanti». Il ricordo della vicenda giudiziaria che travolse uno dei più celebri giornalisti italiani è ancora viva nella memoria della sua ex compagna, Francesca Scopelliti, che è stata intervista a Radio Atreju da Marco Gaetani nel podcast intitolato “Storie di malagiustizia”. Ebbene, Enzo Tortora, che si era sempre dichiarato innocente e che ottenne la libertà dopo un incredibile calvario giudiziario, è riuscito a riottenere la libertà e a portare a termine alcuni dei suoi compiti, nonostante la malattia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Riforma della Giustizia, parla la compagna di Tortora: “È morto di malagiustizia ed è stato vittima dell’unicità delle carriere”

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