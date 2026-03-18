Ricostruzione | Sogesid SpA lancia la piattaforma online per monitorare i cantieri al via in Emilia-Romagna

Oggi si è tenuto a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, un incontro presso la Sala del Consiglio Comunale, durante il quale è stata presentata la piattaforma online di Sogesid S.p.A. per monitorare i cantieri in Emilia-Romagna. La riunione ha coinvolto rappresentanti locali e tecnici, con l’obiettivo di aggiornare sugli interventi di ricostruzione e manutenzione del territorio dopo gli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024.

Si è svolto oggi presso la Sala del Consiglio Comunale di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, l’incontro di aggiornamento sugli interventi di ricostruzione e manutenzione del territorio a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024. Tra gli altri, sono intervenuti la Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, il Vice Commissario Gianluca Loffredo, il Sindaco Jader Dardi e l’Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato, Errico Stravato, che ha illustrato lo stato di avanzamento del programma degli interventi affidati alla Società di ingegneria dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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