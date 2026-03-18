Ricicliamo i fiori e regaliamo sorrisi

Da ilgiornale.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio, 23 donne si sono unite sotto l’associazione Blooms con l’obiettivo di riciclare i fiori e regalare sorrisi. L’organizzazione si dedica al riuso dei fiori usati, trasformandoli in doni per le persone bisognose o per eventi. Questi volontari si incontrano regolarmente per raccogliere, riutilizzare e distribuire i fiori, portando avanti un progetto di solidarietà e sostenibilità.

Fiorire oppure fioriture, dunque fiori: associazione Blooms. Si sono chiamate così le 23 donne da gennaio riunite in un'Organizzazione di volontariato. Si ritrovano in un laboratorio in comodato gratuito che hanno rinfrescato e arredato. Ed è qui che offrono una seconda vita ai fiori dismessi creando composizioni da regalare «a chi ha bisogno di un sorriso». «Non ci siamo inventate nulla, associazioni simili, che abbinano sostenibilità a solidarietà, esistono in Inghilterra e in Svizzera, noi ne abbiamo sviluppata una a Milano secondo il nostro gusto» non si attribuisce meriti la presidente Giorgia Marina. I fiori riciclati e sistemati diventano un dono inaspettato per ospedali, Rsa, centri di riabilitazione, «per pazienti e ospiti ma anche per il personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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