Ribery convito | Atalanta senza rimpianti il Bayern Monaco è la più forte al mondo! Ci tengo a dire una cosa

L’ex attaccante di Bayern Monaco, Fiorentina e Salernitana, Frank Ribery, ha espresso una convinzione riguardo alla partita tra Bayern Monaco e Atalanta, che si svolgerà oggi negli ottavi di Champions League. Ribery ha dichiarato che l’Atalanta non ha rimpianti e ha affermato che il Bayern Monaco è considerato la squadra più forte al mondo. La partita è tra le sfide odierne del torneo.

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