Frank Ribery, ex attaccante di Bayern Monaco, Fiorentina e Salernitana, ha espresso la sua opinione sulla sfida tra le due squadre in vista degli ottavi di Champions League. Ribery ha dichiarato che l’Atalanta non ha rimpianti, ma ha anche affermato che il Bayern Monaco è la squadra più forte al mondo. La partita tra Bayern Monaco e Atalanta è in programma oggi.

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© Calcionews24.com - Ribery convinto: «Atalanta senza rimpianti, il Bayern Monaco è la più forte al mondo! Ci tengo a dire una cosa»

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