Ribery | Atalanta niente rimpianti | il Bayern è la più forte al mondo Voglio allenare in Italia

Ribery ha dichiarato che l’Atalanta non ha rimpianti per la sconfitta contro il Bayern Monaco, che considera il club più forte al mondo. Ha aggiunto che il Bayern vince grazie alla cultura sportiva e al senso di famiglia. Attualmente, il francese sta seguendo un corso di formazione a Coverciano con l’obiettivo di allenare in Italia.

L’Allianz Arena è un luogo d’impatto: impossibile non notarlo anche a chilometri di distanza. Una volta entrati nel tempio ci sono una serie di immagini che i tifosi del Bayern considerano di culto: in una c’è Franck Ribery che alza una grande coppa con le orecchie. È la Champions League del maggio 2013 conquistata nel derby tedesco contro il Dortmund. Il Borussia giallonero è la stessa squadra, aggiornata a questa stagione, che l’Atalanta ha eliminato in rimonta per poi ritrovarsi qui, nello stadio più avveniristico della Baviera e di tutto il paese. Si gioca il secondo tempo di Bayern-Atalanta e uno spettatore d’eccezione, davanti alla tv per la gara d’andata e pronto a collegarsi anche stasera, è proprio Franck Ribery. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ribery: "Atalanta, niente rimpianti: il Bayern è la più forte al mondo. Voglio allenare in Italia" Articoli correlati Leggi anche: Champions league: Atalanta-Bayern agli ottavi, sfida di ferro. Inter, quanti rimpianti Dea ko, ma Bergamo vince. Il Bayern è troppo forte. Applausi per l’AtalantaStanding ovation per il Bayern Monaco, trionfatore alla New Balance Arena per 6-1, e applaudito sportivamente dal pubblico di Bergamo nella ripresa. Una selezione di notizie su Ribery Atalanta niente rimpianti il... Atalanta, la carica prima del Borussia: 'Senza rimpianti'Alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund, l’Atalanta si prepara a Bergamo con determinazione e fiducia. L’allenatore Raffaele Palladino ha voluto caricare l ... it.blastingnews.com Atalanta, Percassi: Vicini a Pasalic. Obiettivi? Non dobbiamo avere rimpiantiPrima della sfida Genoa-Atalanta, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida in programma: Abbiamo cercato come una famiglia di stare vicino a Mario Pasalic. Con il ... tuttomercatoweb.com