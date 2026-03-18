Reverse Vaccinology 3.0 | AI rivoluziona i vaccini

La ricerca biomedica sta adottando nuove tecnologie grazie all'intelligenza artificiale, che sta migliorando i processi di sviluppo dei vaccini. La rivoluzione si concentra sulla possibilità di creare vaccini più sicuri e di ridurre i tempi necessari per la loro produzione. Questi avanzamenti sono stati annunciati da team di ricercatori impegnati in progetti di innovazione nel settore.

La ricerca biomedica sta vivendo una svolta tecnologica che promette di rivoluzionare la produzione dei vaccini, rendendoli più sicuri e disponibili in tempi record. Questa evoluzione, definita come Reverse Vaccinology 3.0, nasce dalla collaborazione tra esperti della Fondazione Biotecnopolo di Siena e colleghi internazionali, pubblicando i risultati su Nature Reviews Microbiology. Rino Rappuoli, direttore scientifico della fondazione senese, insieme a Emanuele Andreano e Jason McLellan dell’università del Texas, ha illustrato come l’integrazione tra genomica, immunologia e intelligenza artificiale stia cambiando radicalmente le strategie di prevenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tutto quello che riguarda Reverse Vaccinology

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Lo studio presenta la “Reverse Vaccinology 3.0”, nuova frontiera per sviluppare vaccini più rapidi e precisi. - facebook.com facebook