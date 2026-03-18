Retegui viene citato come esempio che potrebbe portare la sua squadra al Mondiale, mentre Estupinan è al centro dell’attenzione per la sua identità. Il centravanti dell’Al-Qadisiya si sta allenando a Firenze in vista del playoff, con l’obiettivo di mettere a frutto il suo impegno. La partita rappresenta un passaggio importante per la sua carriera.

La rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti della settimana sportiva. In un periodo in cui tutti - o comunque tanti, certamente troppi - danno addosso all’arbitro, non sempre a ragione, ci piace sottolineare la finezza di Marco Guida in Lazio-Milan. A un quarto d’ora dalla fine, mentre i rossoneri premono per raggiungere il pareggio, Athekame con una bella girata in mischia mette la palla all’angolo opposto. Gioia, speranza: ora la vinciamo e andiamo a meno 5 dall’Inter. Ma Guida annulla la rete per il tocco con il braccio dello svizzero nell’immediatezza, come si dice oggi in gergo arbitrale: l’ha toccata di mano e ha fatto gol subito dopo, insomma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Retegui è un esempio, ma ci porti al Mondiale. Estupinan, chi sei veramente?

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