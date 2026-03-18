Il calciatore Mateo Retegui è arrivato a Firenze per iniziare la preparazione individuale, una settimana prima dell'incontro ufficiale della nazionale italiana. La sua presenza nella città toscana segna il primo passo verso la partecipazione ai prossimi impegni sportivi. Retegui si sta concentrando sui suoi allenamenti prima di unirsi ufficialmente al gruppo azzurro.

Il calciatore Mateo Retegui si trova già a Firenze per iniziare la preparazione individuale, una settimana prima della riunione ufficiale della nazionale italiana. Questa mossa anticipata è resa possibile dall’interruzione del campionato saudita dovuta al conflitto in Medio Oriente e mira a garantire la forma fisica ottimale per le partite decisive contro l’Irlanda del Nord. L’attaccante natio argentino ma con cittadinanza italiana sta già allenandosi da solo presso la base di Coverciano, dove ha affittato un appartamento nelle vicinanze. La decisione di tornare presto nasce dalla preoccupazione di avere troppi giorni di stop tra le gare di club e quelle nazionali, un rischio che il giocatore stesso ha discusso telefonicamente con la FIGC e con l’allenatore Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Retegui a Firenze: stop saudita, via per il Mondiale

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