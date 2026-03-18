report risultati e gol mentre i gunners raggiungono i quarti di finale

Nel match più recente, i Gunners hanno ottenuto una vittoria che li ha portati ai quarti di finale. Durante l'incontro sono stati segnati diversi gol, e i risultati hanno confermato la buona performance della squadra. I report ufficiali indicano i dettagli delle marcature e le statistiche principali della partita, senza lasciare spazio a interpretazioni. La fase si è conclusa con la qualificazione diretta ai prossimi turni.

2026-03-18 00:04:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Rimani aggiornato su tutta l’azione di Arsenal vs Bayer Leverkusen in Champions League L’Arsenal si è assicurato un posto ai quarti di finale della Champions League con una prestazione imponente all’Emirates, due gol di eccezionale qualità di Eberechi Eze e Declan Rice che hanno sigillato una vittoria complessiva per 3-1 sul Bayer Leverkusen. La partita era in bilico dopo l’1-1 in Germania la scorsa settimana, ma l’Arsenal si è presentato al ritorno con molto più determinazione e intenzione. Il portiere del Leverkusen, Janis Blaswich,... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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