Renzi sui social spiazza | Ho avuto un melanoma poi l’appello per la prevenzione | VIDEO

Il leader di Italia Viva ha condiviso un video sui social in cui rivela di aver avuto un melanoma. Nel messaggio, Renzi invita le persone a prestare attenzione alla prevenzione e alle verifiche periodiche. Il video ha suscitato molta attenzione tra gli utenti, che hanno commentato e condiviso il suo intervento. La comunicazione si concentra sulla propria esperienza per sensibilizzare il pubblico.

Il leader Italia Viva Matteo Renzi pubblica un video sui social dal tono diretto e personale. Partendo con il racconto di un melanoma scoperto in tempo, prosegue invitando gli italiani a non sottovalutare la prevenzione Niente politica, o quasi. Stavolta il leader di Italia VivaMatteo Renzisceglie un registro diverso e si rivolge direttamente alle persone. Lo fa con unvideo sui social,inquadratura ravvicinata, camicia azzurra, libri alle spalle. Unosfondo semplice, familiare, da studio domestico. La voce è ferma, lo sguardo diretto. E il messaggio è di quelli che non cercano polemiche ma attenzione. Il punto di partenza è personale. Renzi... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Renzi sui social spiazza: “Ho avuto un melanoma”, poi l’appello per la prevenzione | VIDEO Articoli correlati Renzi: «Ho avuto un melanoma, rimosso in tempo. Ragazzi, controllatevi». Il suo postABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio sui social e l’invito alla prevenzione «Per una volta una notizia non politica…». Matteo Renzi: “Ho rimosso un melanoma, la prevenzione salva la vita”Firenze, 18 marzo 2026 – Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha deciso di condividere una notizia personale. Tutti gli aggiornamenti su Renzi sui social spiazza Ho avuto un... Matteo Renzi: Ho rimosso un melanoma, ragazzi controllateviMatteo Renzi (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse) Matteo Renzi ha scoperto di avere un ... msn.com VIDEO| Renzi sui social: Ho rimosso un melanoma. Ragazzi, controllatevi. Cos’è e come si previeneROMA – Per una volta una notizia non politica. Matteo Renzi condivide sui social qualcosa di personale e nel suo feed – accanto ai video dedicati a vari argomenti del dibattito istituzionale quotidi ... dire.it