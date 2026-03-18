Matteo Renzi ha annunciato di aver scoperto di avere un melanoma, che è stato già rimosso. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, specificando di trovarsi in buona salute. Renzi ha inoltre invitato le persone a prestare attenzione alla prevenzione sanitaria, senza entrare in dettagli sul trattamento.

Matteo Renzi ha scoperto di avere un melanoma, ma lo ha già rimosso e sta bene. Lo ha reso noto lo stesso leader di Italia Viva in un video pubblicato sui suoi canali social, sottolineando l’importanza della prevenzione sanitaria. L’ex premier racconta che qualche giorno fa, durante un controllo, un “bravo dottore under 30” lo ha esortato a fare alcuni accertamenti su un neo: “E aveva ragione – riferisce Renzi – perché era un melanoma”. Il senatore di Rignano sull’Arno tranquillizza sul suo stato di salute: il tumore alla pelle, spiega “è stato preso in tempo” ed è stato “rimosso immediatamente”. “Io non rischio niente”, aggiunge Renzi: “Sono tranquillissimo e stamattina ho fatto anche una bella corsa sotto il sole romano, dunque nessun problema per me”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Renzi: “Ho scoperto di avere un melanoma, ma ora sto bene. Fate prevenzione”

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