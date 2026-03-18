Un ex politico ha condiviso sui social di aver avuto un melanoma che è stato rimosso in tempo. Nel messaggio, ha invitato i giovani a controllarsi regolarmente. Il post si apre con l’affermazione di aver affrontato il tumore e si conclude con un appello alla prevenzione, specificando che si tratta di una notizia non politica. L’intervento è stato pubblicato come un messaggio di sensibilizzazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio sui social e l’invito alla prevenzione «Per una volta una notizia non politica.». Con queste parole, Matteo Renzi ha aperto un messaggio sui social in cui ha voluto condividere un’esperienza personale, lanciando un appello diretto alla prevenzione e alla cura della salute. L’ex premier ha spiegato di aver scoperto un melanoma durante una visita di controllo, sottolineando l’importanza di non trascurare questi appuntamenti medici. La diagnosi e l’intervento tempestivo. Renzi ha raccontato che, durante un controllo effettuato da un giovane medico, è emerso un sospetto su un neo: «aveva ragione: era un melanoma». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Renzi: «Ho avuto un melanoma, rimosso in tempo. Ragazzi, controllatevi». Il suo post

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