Renzi e il melanoma l’appello | L’ho rimosso nessun rischio per me ma bisogna controllarsi

Il leader di Italia Viva ha raccontato di aver rimosso un melanoma cutaneo, affermando di essere fuori pericolo. Ha invitato le persone a prestare attenzione alla propria salute e a sottoporsi a controlli medici periodici. La sua testimonianza è stata condivisa sui social, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione nei confronti di questa patologia.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha condiviso sui social la sua recente esperienza con un melanoma cutaneo, approfittando dell’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dei controlli medici regolari. In un video, Renzi ha spiegato il suo percorso personale e lanciato un messaggio chiaro: “ Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici e gli operatori della sanità, che sono bravissimi. Qui vi racconto perché. Un grande abbraccio a tutti ”. Leggi anche: Gianni Morandi sostiene... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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