Renoir a Parigi | 100 opere di vivere

Il Musée d’Orsay di Parigi apre oggi due mostre dedicate ad Auguste Renoir in occasione del suo quarantesimo anniversario. L’esposizione presenta cento opere dell’artista, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua poetica e sul suo stile. Le esposizioni resteranno aperte per un periodo limitato, invitando i visitatori ad esplorare l’universo creativo di Renoir attraverso dipinti, disegni e opere meno conosciute.

Il Musée d’Orsay di Parigi apre oggi due retrospettive dedicate ad Auguste Renoir in occasione del suo quarantesimo anniversario. Le mostre, intitolate ‘Renoir et l’amour’ e ‘Renoir dessinateur’, restano aperte rispettivamente fino al 19 luglio e al 5 luglio dell’anno corrente. Queste esposizioni riuniscono capolavori come ‘La colazione dei canottieri’ e ‘La Danse à Bougival’, provenienti da collezioni internazionali tra cui la National Gallery di Londra e il Museum of Fine Arts di Boston. L’iniziativa celebra la ‘joie de vivre’ dell’artista attraverso oltre un centinaio di opere che spaziano dai dipinti impressionisti ai disegni grafici. Il ritorno della felicità nella pittura moderna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sto preparando la lezione che devo tenere su Renoir e così ho pensato di dedicare un post a questo grande artista del gruppo degli impressionisti. Nato a Limoges, figlio di un sarto e di un’operaia, trasferitosi con la famiglia a Parigi lavora come apprendista d - facebook.com facebook

..un saluto @UgoBaroni a te e a tutti con Renoir:Ritratto di Aline Charigo @_die_Uta_ @DavLucia @dianadep1 @rita_mereu @ValerioLivia @CaterinaCategio @carmelitequotes @MarisaPetrina @annamarylight @AnnaCountessK @Asamsakti @LuciaTass x.com