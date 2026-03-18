Reintegrate il preside Bruno Spechenhauser L’appello dalla Colombia dei matematici Bruno D’Amore e Martha Fandino Pinilla

Due matematici colombiani, Bruno D’Amore e Martha Fandino Pinilla, hanno pubblicato un appello chiedendo il reintegro del preside Bruno Spechenhauser. La richiesta è stata diffusa in una nota ufficiale e riguarda la ripresa delle sue funzioni. La vicenda coinvolge direttamente il preside e la sua posizione all’interno dell’istituto scolastico. La notizia è stata riportata da fonti locali e ha suscitato attenzione nel settore educativo.

Bormio (Sondrio), 18 marzo 2026 – Reintegrate il preside Bruno Spechenhauser. A chiederlo, con una lettera molto accorata, sono due matematici di livello mondiale, Bruno D’Amore e Martha Fandino Pinilla, che dalla Colombia hanno voluto spedire una missiva al ministro Valditara per chiedere di reintegrare il preside Bruno Spechenhauser, dirigente dell’istituto Alberti di Bormio sospeso dal 2024 perché imputato nel cosiddetto "processo Molinari”. La lettera dei matematici. «Le scriviamo dalla Colombia, dove siamo in missione come docenti di corsi di dottorato di ricerca internazionale (PhD) in Didattica della Matematica, presso l’Universidad Distrital Francisco José de Caldas di Bogotà – dicono D’Amore e Fandino Pinilla –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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