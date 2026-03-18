Regno Unito William e Kate ricevono il presidente della Nigeria

Da lapresse.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina a Windsor, il Principe e la Principessa di Galles hanno incontrato il presidente della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, e la first lady Oluremi Tinubu. L'incontro si è svolto in un contesto ufficiale, con i rappresentanti delle due nazioni presenti per discutere di questioni istituzionali. La visita si è concentrata sulla collaborazione tra il Regno Unito e la Nigeria, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Mercoledì mattina il Principe e la Principessa di Galles hanno incontrato a Windsor il presidente della Nigeria Bola Ahmed Tinubu e la first lady Oluremi Tinubu. I dignitari nigeriani sono in visita di Stato nel Regno Unito e incontreranno anche il re Carlo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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