Regno Unito William e Kate ricevono il presidente della Nigeria

Mercoledì mattina a Windsor, il Principe e la Principessa di Galles hanno incontrato il presidente della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, e la first lady Oluremi Tinubu. L'incontro si è svolto in un contesto ufficiale, con i rappresentanti delle due nazioni presenti per discutere di questioni istituzionali. La visita si è concentrata sulla collaborazione tra il Regno Unito e la Nigeria, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Mercoledì mattina il Principe e la Principessa di Galles hanno incontrato a Windsor il presidente della Nigeria Bola Ahmed Tinubu e la first lady Oluremi Tinubu. I dignitari nigeriani sono in visita di Stato nel Regno Unito e incontreranno anche il re Carlo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, William e Kate ricevono il presidente della Nigeria Articoli correlati Kate Middleton emoziona il Regno Unito: la visita a sorpresa in ospedale con William e le parole sulla malattiaVisita a sorpresa con William al Charing Cross Hospital: Kate parla del suo percorso di cura e ringrazia il personale dell’NHS con un gesto che... Regno Unito, Kate visita un lanificio e ricama un grande copriletto(LaPresse) Martedì, la principessa del Galles Kate Middleton si è cimentata nel ricamo in un lanificio di Haverfordwest, nel Galles. Tutto quello che riguarda Regno Unito Temi più discussi: Carlo e Camilla con William e Kate a cerimonia del Commonwealth Day; George cambia scuola, la rivoluzione del figlio di William e Kate; Regno Unito, William condivide una foto inedita di Diana per la festa della mamma; Festa della mamma nel Regno Unito: William ricorda Lady Diana con uno scatto inedito. Regno Unito, William e Kate ricevono il presidente della Nigeria(LaPresse) Mercoledì mattina il Principe e la Principessa di Galles hanno incontrato a Windsor il presidente della Nigeria Bola Ahmed Tinubu e ... stream24.ilsole24ore.com Festa della mamma nel Regno Unito: William ricorda Lady Diana con uno scatto ineditoAnche se in Italia dobbiamo aspettare fino a maggio per festeggiare la ricorrenza, nel Regno Unito la Festa della mamma cade a marzo. msn.com È emergenza nazionale nel Regno Unito, dove un focolaio di meningite B tra giovani studenti nel Kent ha già causato due morti. La notizia riporta l’attenzione su una malattia rara ma potenzialmente fulminante, che si muove nei contesti quotidiani, tra abitudin x.com La metamorfosi della "Relazione Speciale": il Regno Unito riscopre il suo destino europeo attraverso l'Ucraina - facebook.com facebook