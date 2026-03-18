Regime impatriati per i frontalieri quali sono i requisiti temporali | il chiarimento AdE

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti temporali necessari per i lavoratori frontalieri che intendono usufruire del regime impatriati. Questa agevolazione si rivolge a chi ha svolto attività lavorativa all’estero e poi decide di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Il documento specifica in particolare i tempi e le condizioni richieste affinché il beneficio possa essere riconosciuto.

I lavoratori frontalieri possono accedere al nuovo regime impatriati: l’agevolazione spetta a quanti hanno svolto la propria attività lavorativa in Italia pur risiedendo all’estero e decidono di trasferire stabilmente la propria residenza fiscale in Italia. Ma sono previsti requisiti particolarmente stringenti, a cui è necessario prestare attenzione. A fornire le indicazioni del caso ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, attraverso la quale ha fornito una serie di chiarimenti ai contribuenti in procinto di spostarsi in Italia. I lavoratori... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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