Il governo israeliano ha affermato che non è possibile rovesciare il regime iraniano dall’esterno e che solo il popolo iraniano può farlo. Nel frattempo, sono stati segnalati bombardamenti sulle stazioni di polizia nel paese. La situazione rimane tesa, con i media internazionali che riferiscono di crescenti tensioni tra le due nazioni.

“Alla fine, non possiamo rovesciare il regime. Solo il popolo iraniano può farlo”, ha dichiarato lo scorso 12 marzo al sito Times of Israel, il ministro degli Esteri dello Stato ebraico Gideon Sa’ar, rimanendo sibillino su uno dei grandi interrogativi di questa guerra in Iran: Israele e Stati Uniti puntano davvero a rovesciare il regime degli ayatollah? Lo stesso Sa’ar, sempre senza sbilanciarsi, ha però anche aggiunto che “allo stesso tempo, dobbiamo dire che senza aiuti esterni non hanno alcuna possibilità di rovesciare il regime”, lasciando intendere che le operazioni militari in corso possono dare un contributo per questo obiettivo. Qualcosa che combacia perfettamente con quanto scritto su X dal premier Netanyahu nei giorni precedenti, secondo cui Israele sta combattendo una guerra che lascerà un’opportunità unica agli iraniani. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Regime change in Iran? Le frasi del governo israeliano e i bombardamenti sulle stazioni di polizia

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