reggio calabria pirata della strada investe e uccide una donna

A Reggio Calabria, nella notte tra il 17 e il 18 marzo, una donna finlandese di 29 anni è stata investita e trovata senza vita lungo una strada cittadina. L’incidente è avvenuto mentre la donna attraversava la strada e, secondo le prime ricostruzioni, è stata travolta da un veicolo che si è dato alla fuga. Le forze dell’ordine stanno cercando il responsabile.

Reggio Calabria, 18 marzo 2026 – Falciata e uccisa in piena notte mentre attraversava la strada. Una ragazza finlandese di 29 anni è morta a Reggio Calabria, travolta da un pirata della strada. L'incidente mortale si è consumato nella notte, intorno alle 3, in viale Calabria. La vittima era da sola quando, attraversando la strada, è stata centrata in pieno da un mezzo ed è morta sul colpo a causa dell'impatto violento. Senza prestare soccorso il conducente si è dato alla fuga. I medici del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Non ci sono testimoni per cui la polizia locale, oltre a eseguire i rilievi dell'incidente, sta visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire alla targa dell'auto e identificare la persona alla guida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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