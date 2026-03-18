Reggio Calabria crolla muro a ridosso di una chiesa | auto travolte dai detriti

Stamattina a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, si è verificato un crollo di muro vicino alla chiesa bizantina chiamata 'Cattolica'. Durante la frana, alcune auto sono state travolte dai detriti che sono scivolati sulla strada. Nessuno è rimasto ferito, ma i mezzi sono stati danneggiati e la zona è stata temporaneamente interdetta alla circolazione.

(Adnkronos) – Una frana si è verificata alle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 18 marzo, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso della 'Cattolica', celebre chiesa bizantina caratteristica del borgo. L'evento franoso ha riguardato il Parco delle Clarisse, attualmente interessato da lavori, dove un muro in pietra è crollato danneggiando diverse auto, travolte dalla montagna di detriti. In corso i sopralluoghi di vigili del fuoco e forze dell'ordine per verificare l'entità dei danni e l'eventuale presenza di persone all'interno delle autovetture. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Maltempo Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa nel Reggino: auto travolte dai detriti(Adnkronos) – Una frana si è verificata, alle prime ore del mattino, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso della 'Cattolica', celebre... Crolla muro di contenimento, casa travolta dai detriti: una vittimaLe ultime ore sono state segnate da una nuova ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio diverse aree del Paese. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio Calabria Argomenti discussi: Controllano abusi in casa in costruzione e scoprono bunker segreto dietro il muro: il video; Siderno, crolla il lungomare sotto la furia del mare: oltre un chilometro di muro collassato, danni stimati sopra i 10 milioni di euro.