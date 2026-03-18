A Reggio Calabria, in località Cataforio, un’auto è uscita di strada mentre attraversava il torrente Sant’Agata, ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa. A bordo c’erano due persone, che sono state soccorse e messe in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La strada lungo il torrente è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.

A Reggio Calabria, in località Cataforio, un’auto, nel tentativo di attraversare il torrente Sant’Agata, è uscita di strada ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa con due persone a bordo. L’allarme, lanciato da alcuni presenti, ha consentito l’immediato intervento dei Carabinieri. L’auto si era capovolta al centro del corso d’acqua e le due persone a bordo non riuscivano a uscire autonomamente. I militari, sfruttando un mezzo pesante presente in zona, sono riusciti a raggiungere l’auto in mezzo alle acque e, utilizzando una corda, hanno estratto i due passeggeri dall’abitacolo, portandoli in salvo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Reggio Calabria, auto si ribalta in torrente: salve 2 persone intrappolate

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