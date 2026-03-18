Reggio Calabria 29enne travolta e uccisa da auto | è caccia al pirata della strada

Da webmagazine24.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 29 anni è stata investita e ha perso la vita durante la notte a Reggio Calabria. L'incidente è avvenuto intorno alle tre e al momento sono in corso ricerche per identificare l'automobilista coinvolto. La polizia sta indagando sui dettagli dell'accaduto e sulla dinamica dell'investimento. Non sono stati forniti ulteriori elementi su eventuali testimoni o responsabilità.

(Adnkronos) – Una ragazza di 29 anni è stata travolta e uccisa da un'auto nella notte, intorno alle tre, a Reggio Calabria. La persona alla guida dell'auto pirata non ha prestato soccorso alla vittima e si è dileguata a bordo del mezzo, facendo perdere le proprie tracce. La Polizia locale sta procedendo a visionare le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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