Reggio 2026 | 50 esperti per il nuovo polo degli oli

Reggio Calabria si sta organizzando per il festival ESSENTIA, che si terrà dal 19 al 22 marzo 2026. Cinquanta esperti parteciperanno all’evento dedicato agli oli essenziali e ai profumi. La manifestazione avrà luogo nel capoluogo calabrese e si concentrerà sulla presentazione di prodotti e tecniche legate a questo settore. La città si prepara ad accogliere professionisti e appassionati da diverse parti.

Reggio Calabria si prepara ad ospitare dal 19 al 22 marzo 2026 l’evento ESSENTIA – Festival degli Olii Essenziali e dei Profumi. La manifestazione si terrà presso il Museo Nazionale del Bergamotto, con la partecipazione di oltre 50 relatori provenienti da tutta Europa e dall’Italia. Vittorio Caminiti, presidente del museo, ha lanciato la proposta ambiziosa di candidare la città a capitale mondiale degli oli essenziali. La kermesse prevede quattro giorni intensi dedicati all’utilizzo degli oli nella cosmetica, nella gastronomia e nella profumeria, offrendo numerosi laboratori pratici per i partecipanti. Questa iniziativa non è solo un evento culturale, ma una strategia economica volta a valorizzare il patrimonio agricolo locale attraverso la trasformazione industriale del bergamotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio 2026: 50 esperti per il nuovo polo degli oli Articoli correlati Leggi anche: Problemi di microcircolo per 50% delle donne over 50, i consigli degli esperti Santa Marta, il Consiglio comunale allunga a 50 anni la concessione per il nuovo polo ItsSi è aperta giovedì 15 gennaio la prima seduta del Consiglio comunale di Verona del 2026, avviata in un clima solenne con l’esecuzione dell’Inno di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio 2026 50 esperti per il nuovo... Argomenti discussi: Il Planetarium Pythagoras tra i protagonisti di Didacta Italia 2026 · ilreggino.it; IA, a Reggio Calabria confronto tra esperti, studiosi e rappresentanti delle istituzioni. A Decoder il nuovo comandante della Guardia di finanza di ReggioREGGIO EMILIA – Le priorità di lavoro della Guardia di Finanza di Reggio nel 2026, l’evasione fiscale nella nostra provincia e il ruolo delle fiamme gialle nelle indagini sulla criminalità organizzata ... reggionline.com