Reggio 2026 | 50 esperti per il nuovo polo degli oli

Da ameve.eu 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Calabria si sta organizzando per il festival ESSENTIA, che si terrà dal 19 al 22 marzo 2026. Cinquanta esperti parteciperanno all’evento dedicato agli oli essenziali e ai profumi. La manifestazione avrà luogo nel capoluogo calabrese e si concentrerà sulla presentazione di prodotti e tecniche legate a questo settore. La città si prepara ad accogliere professionisti e appassionati da diverse parti.

Reggio Calabria si prepara ad ospitare dal 19 al 22 marzo 2026 l’evento ESSENTIA – Festival degli Olii Essenziali e dei Profumi. La manifestazione si terrà presso il Museo Nazionale del Bergamotto, con la partecipazione di oltre 50 relatori provenienti da tutta Europa e dall’Italia. Vittorio Caminiti, presidente del museo, ha lanciato la proposta ambiziosa di candidare la città a capitale mondiale degli oli essenziali. La kermesse prevede quattro giorni intensi dedicati all’utilizzo degli oli nella cosmetica, nella gastronomia e nella profumeria, offrendo numerosi laboratori pratici per i partecipanti. Questa iniziativa non è solo un evento culturale, ma una strategia economica volta a valorizzare il patrimonio agricolo locale attraverso la trasformazione industriale del bergamotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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