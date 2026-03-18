Durante un evento a Napoli, una leader politica ha invitato gli indecisi a votare contro la riforma costituzionale, sottolineando la necessità di difendere i magistrati. Ha inoltre affermato che il proprio gruppo voterà convintamente No e ha esortato i presenti a impegnarsi nella campagna elettorale, al di fuori della sala. La sua richiesta ha coinvolto anche coloro che non hanno ancora deciso come votare.

«Noi voteremo convintamente No a questa riforma costituzionale. Ma noi siamo qui per fare campagna fuori da questa sala, per cui vi chiedo ogni sforzo. Ce la giochiamo davvero all’ultimo voto, non c’è il quorum», incalza la leader dem Elly Schlein per caricare una platea già galvanizzata sul No alla riforma Nordio. Chiude così a Napoli, suggerendo un ultimo sforzo ai militanti, la campagna elettorale referendaria al Sud. Mentre oggi sarà a Roma e venerdì a Milano. Sala affollatissima alla Stazione marittima: tra popolo e dirigenti dem. Venuti ad ascoltare il verbo della segretaria preceduta da Pier Luigi Bersani (applauditissimo) e dagli interventi di Pierluigi Picardi (ex presidente del tribunale Napoli Nord) e Giovanna De Minico (docente di diritto costituzionale alla Federico II). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Referendum, Schlein a Napoli chiama gli indecisi: «Difendiamo i magistrati»

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