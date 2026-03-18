Un articolo analizza le dichiarazioni di un esperto che critica la proposta di introdurre il processo all’americana in Italia. Secondo l’analista, questa modifica favorirebbe i ricchi e porterebbe alla privatizzazione della giustizia. La Corte costituzionale italiana ha stabilito che il processo all’americana è incompatibile con il sistema giuridico nazionale, che prevede l’obbligatorietà dell’azione penale, a differenza della discrezionalità prevista negli Stati Uniti.

“La Corte costituzionale ha sancito che il processo all’americana è incompatibile da noi. Perché in Italia c’è l’obbligatorietà dell’azione penale, mentre lì c’è la discrezionalità dell’azione penale. Giorgia Meloni vuole il processo all’americana per favorire i ricchi e privatizzare la giustizia”. Lo ha detto l’ex magistrato e senatore del Movimento 5 stelle, Roberto Scarpinato, intervistato dal direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel secondo appuntamento de “La settimana del no” al Caffè letterario di via Ostiense a Roma. Scarpinato ha analizzato le criticità del processo negli Stati Uniti, citando la propria esperienza personale: “Là chi è povero non si può sostenere le spese legali e per il processo, e così va in galera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Referendum? Meloni vuole il processo all’americana per favorire i ricchi e privatizzare la giustizia”: l’analisi di Scarpinato

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