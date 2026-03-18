Durante la campagna referendaria sulla riforma della giustizia, la chiusura del fronte per il no a Trani ha attirato l’attenzione, diventando un caso di rilievo. La presenza di Nitti, uno dei protagonisti di quella posizione, è stata annullata. La situazione si è sviluppata nel corso delle ultime settimane, con particolare attenzione alle dinamiche locali e alle dichiarazioni dei sostenitori del no.

Se nel corso della campagna per il referendum sulla riforma della giustizia gli italiani hanno visto deflagrare la sinistra, divisa tra sostenitori del sì coerentemente alla loro storia e sostenitori del no, uniti solo dall’anti-melonismo, qualcosa di completamente nuovo, quasi magico stava per accadere tra le fila di chi vuole bocciare la riforma. Tutto nasce dalla locandina di un convegno annunciato per il prossimo 20 marzo a Margherita di Savoia, comune di Trani, dove in occasione della chiusura della campagna referendaria del comitato per no è stata annunciata la presenza di due relatori: Renato Nitti, procuratore presso il Tribunale di Trani e l’avvocato, sindaco della città e presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum: la chiusura del fronte per il no a Trani diventa un caso. Nitti non ci sarà

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